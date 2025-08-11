TTG Italia
Aqua Expeditions approda in Africa Orientale

Aqua Expeditions schiererà la sua prima nave in Africa Orientale.

Si tratta della sesta unità, che sarà anche l’unica nave extra-lusso dell’arcipelago prenotabile a cabina, come riporta ttgmedia.com.

Disposto su sei ponti Aqua Lares, uno yacht di 77,4 metri, può ospitare 30 passeggeri in 12 suite di design e tre cabine doppie. Le suite variano da 13 a 66 metri quadrati, incluse tre suite armatoriali.

Gli spazi comuni includono un solarium panoramico con bar e lounge, un cinema, una boutique, una palestra, un salone, una sala da pranzo interna e una zona pranzo esterna ombreggiata. L’area wellness comprende due vasche idromassaggio, una sauna, una sala massaggi e una spa.

Ogni anno Aqua Lares offrirà crociere di cinque, nove, dieci e undici notti alle Seychelles, all’atollo di Aldabra e a Zanzibar, in Tanzania, tra novembre e aprile.

