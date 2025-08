Africa, l’anno del rilancio: l’exploit del turismo

Il 2024 ha segnato il definitivo rilancio del turismo in Africa. Le cifre ufficiali diffuse dall’Unwto e dall’Icao durante la conferenza ministeriale sul travel nel Continente che si è svolta a Luanda parlano chiaro: i 74 milioni di turisti dello scorso anno rappresentano non solo un aumento del 12% rispetto allo scorso anno ma anche un +7% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-covid, che rappresenta il vero metro della ripresa dei viaggi.

Come riporta agi.it il Gambia ha registrato l’incremento più alto in termini percentuali (+46%), seguito da Marocco (+22%), Egitto (+21%), Etiopia (+7%) e Sudafrica (+6%).

Al centro dell’incontro, l’allineamento delle politiche su aviazione e turismo, considerato fondamentale per accelerare la crescita del settore in Africa. In particolare si è parlato anche della semplificazione delle procedure di rilascio dei visti.