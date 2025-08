Ana: internet ad alta velocità gratis in tutte le classi dei B767-300er

All Nippon Airways ha annunciato che, grazie a Viasat, renderà disponibile la connessione internet ad alta velocità senza sovrapprezzo su tutte le rotte internazionali e per tutte le classi di servizio a bordo dei suoi B767-300er. Entro la fine del 2030 la compagnia prevede di estendere il servizio sull’80% della flotta.

“L’integrazione delle apparecchiature wi-fi di Viasat consente agli aeromobili B767-300er di offrire un’esperienza internet fluida e sempre connessa, che rispecchia le prestazioni a terra - afferma in una nota Tomoji Ishii, executive vice president, customer experience del vettore -. Ana si impegna a rafforzare la connettività in volo e continuerà ad apportare miglioramenti futuri per aumentare la comodità dei passeggeri”.

L’obiettivo di Ana è completare le modifiche su tre aeromobili B767-30er entro la fine dell’anno finanziario 2025. Entro l’anno finanziario 2026, la compagnia aerea prevede di estendere l’accesso Wi-Fi ad alta velocità a tutti e sei gli aeromobili B767-300er. All Nippon Airways integrerà inoltre il sistema Viasat in ulteriori nuovi aeromobili internazionali dopo l’anno finanziario 2026, ampliando progressivamente il servizio gratuito su tutte le classi della sua flotta.