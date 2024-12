ANA: dal 3 dicembre Milano e Tokyo più vicine con il nuovo volo diretto trisettimanale

Omotenashi è la parola con cui i giapponesi definiscono la capacità di intuire i desideri degli ospiti ancora prima che vengano espressi. Una virtù che la compagnia aerea ANA – All Nippon Airways ha trasformato in un elemento distintivo del proprio servizio, non soltanto per far stare bene i passeggeri una volta a bordo ma, ancora prima, per aiutarli a realizzare il sogno – sempre più diffuso – di concedersi una vacanza nel Paese del Sol Levante.

È questa la premessa alla base del nuovo volo trisettimanale diretto Milano Malpensa-Tokyo Haneda, operativo dal 3 dicembre, attualmente l’unico ad unire senza scali intermedi il capoluogo lombardo alla capitale giapponese, facilitando così una domanda in crescita costante. E non è tutto, perché grazie alla possibilità di atterrare nell’aeroporto metropolitano, i viaggiatori hanno il vantaggio di poter raggiungere il centro città in una trentina di minuti utilizzando l’ottima rete di trasporto pubblico.