Lombardia, turismo in crescita: 25 milioni di pernottamenti attesi per l’estate

Quasi 20 milioni di presenze nei primi cinque mesi del 2025, per una crescita del 6,2% sull’anno scorso, e 25 milioni di pernottamenti stimati per l’estate. Sono i numeri del turismo in Lombardia, che sembra godere di ottima salute.

Stando ai numeri dell’Osservatorio regionale, la Lombardia sta vivendo una buona annata e per la stagione estiva si prevede una buona presenza internazionale (74,7%), soprattutto da Stati Uniti, Cina ed Emirati Arabi.

Le strutture ricettive, riporta Ansa.it, registrano occupazioni medie sopra l’80%, con alcune destinazioni verso il sold out, come il lago di Como e alcune località del lago di Garda. Oltre il 40% degli alberghi, inoltre, non è più prenotabile per l’intera stagione.

Anche negli aeroporti milanesi i numeri parlano di crescita. Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, l’incremento dei pax si è attestato tra il 3% e l’8%.