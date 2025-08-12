Crystal Cruises e le crociere oltre la nave: arrivano le esperienze di Abercrombie & Kent

Crystal Cruises sceglie un partner d’eccezione per offrire esperienze indimenticabili e di alto livello ai suoi ospiti. Si tratta di Abercrombie & Kent, con cui la compagnia di crociere di lusso ha messo a punto ‘By Abercrombie & Kent’, una programmazione esclusiva di avventure ed escursioni a terra da vivere durante gli itinerari, selezionate dagli esperti di A&K, t.o. da 60 anni specializzato in proposte culturali di alta gamma.

“Stiamo ridefinendo la crociera di lusso - spiega la ceo di A&K Travel, Cristina Levis - By Abercrombie & Kent non è un semplice programma di escursioni, è una completa rivisitazione del modo in cui i nostri ospiti scoprono il mondo, combinando l’eccezionale ospitalità a bordo di Crystal con l’impareggiabile competenza di A&K in materia di destinazioni”.

Le esperienze By Abercrombie & Kent sono già prenotabili per gli itinerari 2026 di Crystal Serenity e Crystal Symphony. È possibile scegliere tra avventure di più giorni, che consentono agli ospiti delle navi di sbarcare a metà viaggio e di rientrare nei porti successivi, visitando siti iconici come la Grande Muraglia Cinese, il Taj Mahal e Uluru; ed escursioni a terra personalizzate pre o post crociera, per prolungare così il viaggio vivendo esperienze immersive, che spaziano dalle esplorazioni archeologiche alle avventure culturali e naturalistiche.