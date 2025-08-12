Usa, la Faa propone la proroga del tetto sui voli a Newark fino a ottobre 2026

Potrebbe rimanere in vigore fino al prossimo anno il tetto sui voli introdotto dalla Faa all’aeroporto di Newark. La Federal Aviation Authority avrebbe infatti proposto la proroga del ‘flight cap’ - che consente attualmente l’arrivo e la partenza di soli 68 aerei all’ora nello scalo - fino all’ottobre del 2026.

Il limite è stato introdotto lo scorso giugno per rispondere ai disagi causati nel corso della primavera dalla forte carenza di personale addetto al controllo del traffico aereo.

Con la proroga, riporta Travel Weekly, la Faa prevede anche un leggero innalzamento del numero dei voli, da 68 a 72 all’ora.

L’estensione fino a ottobre 2026, ha spiegato la Federal Aviation Authority, sarebbe necessaria per sopperire anche alla persistente carenza di organico nella torre di controllo di Philadelphia, che gestisce il traffico da e per Newark.