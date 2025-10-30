Marco Franzese nominato Business Travel Sales Director di Glamour

Glamour, realtà di riferimento nel travel di alta gamma e nei viaggi su misura, annuncia la nomina di Marco Franzese come Business Travel Sales Director, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo del segmento corporate e business travel e consolidare la presenza dell’azienda sul mercato italiano.

Con oltre 15 anni di esperienza nel business travel e nelle vendite corporate, Franzese porta in Glamour un expertise che comprende la gestione di progetti complessi, lo sviluppo di nuove opportunità commerciali e la creazione di partnership strategiche con stakeholder internazionali. Il manager ha maturato il proprio percorso professionale in realtà come Amadeus Italia, Cisalpina Tours, Seneca Travel Affair e Fratelli Cosulich, distinguendosi per un approccio orientato ai risultati e alla crescita del portafoglio clienti.

Nel suo nuovo ruolo, Franzese si occuperà di sviluppare l’offerta business travel in stretta collaborazione con lheadquarter, consolidare e valorizzare la customer base già esistente, ed espandere progressivamente la rete clienti e le partnership commerciali sul territorio nazionale.

“Siamo entusiasti di accogliere Marco nel team,” commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour. “La sua visione strategica e la conoscenza del mercato corporate saranno fondamentali per rafforzare il nostro posizionamento nel business travel”.