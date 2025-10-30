TTG Italia
Fiumicino guarda al futuro:
dopo i 50 milioni di pax
12 miliardi di investimenti

Roma Fiumicino vede il traguardo di oltre 50 milioni di passeggeri, segnando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Un risultato che consolida il ruolo dell’aeroporto come principale hub italiano e uno dei più premiati in Europa: sette volte miglior aeroporto del continente nella sua categoria negli ultimi otto anni.

Dal 2012 Adr ha investito oltre 3 miliardi di euro per ammodernare e potenziare terminal e infrastrutture, migliorando comfort e flussi operativi. Oggi il Molo A, inaugurato nel 2022, è il simbolo di questa evoluzione: esperienza del passeggero particolarmente elevata, innovazione e sostenibilità. “L’esperienza di viaggio non è solo in volo ma anche a terra”, spiegano da Adr, che punta su servizi premium, F&B e lounge di alto livello.

Gli investimenti

Con un piano di investimenti partito nel 2012, Aeroporti di Roma punta a raggiungere 12 miliardi complessivi entro il 2046. Cuore del progetto è il Piano di Sviluppo Aeroportuale, a cui sono destinati 5 miliardi di investimenti, con la realizzazione di un nuovo Terminal e una nuova pista di volo secondo un principio di sviluppo sostenibile per l’ambiente e per il territorio.

Innovazione e sostenibilità guidano la strategia: Adr lavora a progetti di open innovation con startup, digitalizzazione end-to-end e strumenti finanziari legati a obiettivi ESG come i Sustainability-Linked bond. Obiettivo: decarbonizzare e trasformare l’aeroporto in piattaforma tecnologica.

