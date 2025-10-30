Meliá Hotels International: nel 2027 il debutto in Bahrain

Mette ancora un importante tassello in Medio Oriente Meliá Hotels International, che nel 2027 debutterà con una propria struttura anche in Bahrain, nella Amwaj Island. Il complesso avrà 150 camere di hotel e 106 residence.

Il nuovo hotel, si legge su Preferente, offrirà un concetto lifestyle completo sia per gli ospiti che per i proprietari. Tra le sue strutture spiccano cinque piscine, numerose aree ristorative e commerciali, spazi dedicati al wellness, giardini e un'ampia gamma di zone per eventi e meeting. Inoltre, come elemento distintivo, sarà incluso Beso Beach, beach club internazionale che conferirà all'hotel un'atmosfera mediterranea.

“Il Bahrein rappresenta un'opportunità unica per rafforzare la nostra presenza in Medio Oriente – spiega il presidente e ceo Pablo Escarrer -. La sua crescente influenza come mercato emittente, insieme allo sviluppo di destinazioni di alto valore, lo rende un asse strategico per i nostri marchi”.