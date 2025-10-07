I sei hotel di Leo Messi nel portfolio lusso di Meliá

Siglata un’alleanza tra Meliá e MiM, la società alberghiera di proprietà di Leo Messi che conta attualmente sei strutture.

Gli hotel della star del calcio entreranno a far parte del marchio di The Meliá Collection, il cui portfolio comprende già 26 proprietà aperte o in fase di sviluppo in oltre 12 Paesi.

Come riporta hosteltur.com il modello di The Meliá Collection, che comprende hotel indipendenti che mantengono la propria identità, consente alle strutture MiM di mantenere il proprio carattere, anche se integrati in un sistema internazionale di prenotazioni e fidelizzazione.

Per Gabriel Escarrer, Presidente e ceo di Meliá, “la forza di questa nuova alleanza risiede nella complementarietà dei portfolio MiM e The Meliá Collection, che non solo condividono una filosofia comune e una proposta di valore comune per i viaggiatori più esigenti, ma possono anche contare sul supporto e l’ispirazione di un’icona globale come Leo Messi, proprietario e fondatore della catena, e sulla garanzia di un gruppo leader nella gestione alberghiera come Meliá”.