Diventare un partner strategico per gli operatori turistici offrendo loro un sistema veloce, intuitivo e completo, che permette di costruire pacchetti su misura con pochi clic. Questo l’obiettivo di Travel Friends, la piattaforma b2b per l’acquisto di pacchetti di viaggio pensata per le agenzie, che debutta a TTG Travel Experience con la sua proposta.

Travel Friends è un tour operator per viaggi individuali e gruppi, che acquista camere e hotel in vuoto pieno in Italia e in Europa, spesso con il supporto di Dmc locali. Il prodotto viene trasformato in pacchetti completi, dal trasporto alle escursioni fino alla ristorazione per le partenze di gruppo. Oggi l’azienda contratta direttamente circa 2.000 alberghi con una squadra interna di 11 persone, di cui 6 buyer sul territorio, con l’obiettivo di arrivare a 5-6 mila strutture entro il 2026. Vengono gestiti circa 1.600 gruppi l’anno, per 45-47mila viaggiatori, con una media di 30 persone a gruppo.

“Non dobbiamo solo vendere, ma costruire partnership e far squadra con le agenzie di viaggio - afferma il ceo Michele Ramanzin -. I nostri progetti sono chiari: vogliamo dare alle agenzie e ai clienti un’assistenza reale, non intermediata”.

Il portale b2b, già operativo per le registrazioni, è pensato come piattaforma viaggi per l’agenzia, con collezioni tematiche - city break, honeymoon, pet friendly, eco friendly e wellness e Spa - e una gamma di pacchetti dinamici che combinano voli, treni, bus, traghetti, tour, crociere e alloggi di ogni tipo, dagli hotel agli appartamenti fino agli agriturismi.

L’offerta conta oltre 1.000 itinerari internazionali con Dmc locali o organizzazione diretta con partenze garantite, un comparatore crociere integrato con le principali compagnie, un booking voli di linea e low cost connesso ai Gds e tariffe Ndc e negoziate per oltre 4.000 tratte globali, più di 2.000 hotel diretti con un’offerta totale di oltre 2,5 milioni di strutture, 600mila fra esperienze ed escursioni e una rete di quasi 200 partner per il noleggio auto. “Abbiamo investito in una piattaforma b2b completa, competitiva e semplice da usare - aggiunge il managing director Luca Riminucci -. L’obiettivo è supportare le agenzie nel soddisfare ogni esigenza del viaggiatore moderno, con strumenti dinamici e una gamma di pacchetti personalizzabili con il supporto di uno staff con pluriennale esperienza nel mondo delle Ota”.