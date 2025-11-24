Sette compagnie aeree hanno cancellato i loro voli da e per il Venezuela, dopo che la Faa statunitense venerdì scorso ha raccomandato la massima cautela durante i voli sul paese sudamericano e sul Mar dei Caraibi meridionale. L’avviso, descritto come una situazione “potenzialmente pericolosa”, ha innescato una risposta immediata da parte delle compagnie aeree internazionali.

Iberia, Tap, Avianca, Caribbean Airlines, Gol, Latam e Turkish Airlines hanno cancellato i loro voli almeno fino al prossimo 28 novembre, riporta Hosteltur. Air Europa non ha invece cancellato i collegamenti: il primo è previsto per il 25 novembre e la compagnia, secondo quanto dichiarato, sta monitorando la situazione.

Le cancellazioni dei voli coincidono con il dispiegamento militare ordinato da Donald Trump nel Mar dei Caraibi.

Al contrario delle compagnie aeree internazionali, diversi vettori venezuelani hanno deciso di mantenere la normale operatività. Tra queste, Rutaca, Laser, Estelar e Venezolana de Aviación, oltre alla compagnia aerea colombiana Wingo.