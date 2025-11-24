China Airlines promuove la nuova campagna di Taiwan

China Airlines si fa promotore dell’iniziativa ‘Enter Taiwan, Enjoy a Gift!’ lanciata dalla Taiwan Tourism Administration e dedicata ai passeggeri internazionali in transito dall’aeroporto Taoyuan International di Taipei.

Fino al 31 ottobre 2026, i passeggeri con passaporto non taiwanese che transitano a Taipei e soggiornano fino a 24 ore, riceveranno un voucher regalo di NT$600 (circa €16), utilizzabile in ristoranti, negozi duty-free e punti vendita dell’aeroporto. La registrazione è semplice: basta compilare i dati sul sito halfdaytour.taiwan.net.tw e mostrare passaporto e carta d’imbarco all’arrivo.

Grazie ai voli diretti non stop Roma–Taipei di China Airlines, i passeggeri europei possono approfittare facilmente dell’iniziativa e vivere un’esperienza extra. Questa campagna offre un’opportunità concreta per far conoscere la cultura, la gastronomia e le attrazioni locali, rafforzando il ruolo di Taiwan come destinazione turistica internazionale.