creo rilancia gli itinerari tailor made di ‘creo ti accompagna’

Itinerari eterogenei e ricercati, per intercettare un pubblico attento alla qualità e al valore. creo rilancia così la programmazione ‘creo ti accompagna’, linea di prodotto che sta riscontrando crescente successo tra i clienti.

“creo ti accompagna rappresenta un’ottima opportunità di vendita tailor made”, spiega Luigi Leone, product manager del tour operator pesarese. “Si tratta di percorsi costruiti su misura, ma con prezzo finito e fisso. All’interno - continua - i clienti troveranno esperienze irrinunciabili insieme a un piccolo gruppo di viaggiatori, al tour leader e alle guide locali. Abbiamo voluto fortemente limitare il numero di partecipanti per garantire che ognuno possa vivere al meglio l’esperienza, in modo autentico e condiviso.”

Tra le proposte più interessanti di questa stagione vi è una partenza per New York, il prossimo 26 novembre, per vivere l’atmosfera unica del Black Friday tra luci, mercatini e grandi eventi. Il 3 dicembre sarà la volta di Dubai; mentre il 10 dicembre si volerà in Georgia, per immergersi nel calore dei mercatini natalizi e delle sue tradizioni più autentiche.

Il 2026 si aprirà con l’India durante l’Holi Festival, con partenza il 26 febbraio. A seguire, il 10 marzo, la programmazione prevede un itinerario intenso e multiculturale che toccherà Buenos Aires, le Cascate di Iguazú e Rio de Janeiro, tra tango, natura e metropoli vibranti. Il 20 aprile sarà dedicato a un viaggio tra New York e Washington D.C., un percorso che unisce energia urbana e capitale politica. Il 22 aprile si volerà in Nepal, tra i panorami mozzafiato dell’Himalaya, villaggi sospesi nel tempo e tradizioni millenarie. L’estate proseguirà in Africa australe, con la partenza per il Sudafrica prevista il 5 giugno: un viaggio che alterna natura, cultura e avventura. Il 9 luglio si esplorerà invece il West Usa, tra parchi iconici, strade panoramiche e città simbolo dell’immaginario americano.