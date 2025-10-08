Creo travel chiude l’anno in crescita e amplia la compagine societaria

Creo travel, tour operator italiano specializzato in viaggi su misura, annuncia l’ampliamento della compagine societaria. Fondata nel 2021 da Fabrizio Imperatori e Jury Truffelli, creo travel nasce dall’esperienza maturata nel settore turistico all’interno di realtà come Eden Viaggi e Alpitour, con l’ambizione di proporre un modello di viaggio costruito attorno al cliente e alle esigenze delle agenzie partner.

A maggio 2025, la compagine societaria si è arricchita con l’ingresso ufficiale di Anya Bracci e Luigi Leone, due professionisti con oltre 15 anni di esperienza nel settore.

Con questa nuova struttura, che vede ora quattro soci attivamente coinvolti – Fabrizio Imperatori, Jury Truffelli, Anya Bracci e Luigi Leone – creo travel rafforza la propria struttura per affrontare nuove sfide di mercato. L’anno commerciale 2024/2025 si chiude in linea con gli obiettivi prefissati: «Abbiamo superato i 20 milioni di ordini per l’esercizio 2025 – dichiara Jury Truffelli, co-fondatore di creo travel – e il nuovo anno commerciale 2026 è partito con un trend positivo, registrando una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stiamo continuando a investire sia in tecnologia che in persone: negli ultimi mesi abbiamo inserito tre nuove risorse e oggi siamo 39 tra dipendenti e collaboratori. È un segnale concreto della fiducia che nutriamo nel nostro progetto e della volontà di consolidare ulteriormente la nostra posizione sul mercato».

Parallelamente, creo ha annunciato l’ampliamento della propria proposta con nuove destinazioni che arricchiscono il portafoglio e offrono alle agenzie partner ulteriori opportunità di vendita: Cina, Alaska, Uganda, Costa Rica, Arabia Saudita, Isole Cook e Corea del Sud.