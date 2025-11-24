Sui TGV di Sncf arriva la classe Optimum

Sncf lancia una nuova classe di viaggio premium sui suoi TGV InOui, che si chiama Optimum. La nuova offerta, disponibile dall’8 gennaio 2026, si rivolge in particolare ai viaggiatori d'affari, che cercano un'esperienza ferroviaria di alto livello. È disponibile in due livelli di servizio: Optimum e Optimum plus.
Dal lunedì al venerdì, Optimum sarà disponibile su tutti i treni in arrivo o in partenza dal centro di Parigi. Optimum Plus, invece, sarà offerto esclusivamente sulla tratta TGV Parigi-Lione.
La nuova classe di viaggio garantisce flessibilità sul cambio biglietto, accesso alle lounge Grand Voyageur Le Club, spazi esclusivi dotati di Wi-Fi ad alte prestazioni, un'ampia selezione di bevande, un ricco portale di intrattenimento e una vasta gamma di supporti cartacei.
Inoltre, un'area riservata a bordo, la gestione semplificata di prenotazioni, cambi e cancellazioni, un servizio clienti dedicato.
Remo Vangelista