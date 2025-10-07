Rimini diventa palcoscenico del lusso. Si apre questa mattina, infatti, Luxury Event by TTG, l’evento dedicato al turismo upper level organizzato per il terzo anno da Italian Exhibition Group.

Location d’eccezione per l’evento, il Grand Hotel di Rimini, che apre le sue porte nuovamente per accogliere il Luxury Event, che si caratterizza per numeri sempre più importanti. Saranno, infatti, 80 i seller presenti, in netta crescita rispetto agli anni precedenti, segnale più che evidente dell’aumento di interesse e di offerta del mercato italiano per il segmento.

Crescono fra gli espositori i servizi di trasporto e di conciergerie di altissimo livello, oltre alle strutture 5 stelle e agli operatori che assicurano un’esperienza unica e autentica ai viaggiatori.

I seller avranno a disposizione un nutrito contingente di buyer internazionali, scelti con la consueta cura e competenza dallo staff di IEG, con i quali daranno vita a un’intensa giornata di contrattazioni e scambi.

Al termine della sessione di business, appuntamento con un aperitivo di benvenuto a cura di Camillucci Franciacorta, celebre brand vitivinicolo e testimonianza viva della tradizione enologica tricolore. A seguire, sempre al Grand Hotel, diner experience con live show cooking a cura dello chef Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin.

L’evento vuole quindi unire al business momenti di networking che si configurino come testimoni viventi dell’Italian way of life, tanto ricercato e amato dai turisti internazionali, in particolare da quelli di alto e altissimo livello, che chiedono autenticità e verità all’offerta dei territori.