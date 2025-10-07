Al via la partnerhip tra Sekurest e Partner Solution

Sekurest annuncia l’avvio di una partnership strategica con Partner Solution, software house creatrice di SferaNET, gestionale adottato da migliaia di agenzie di viaggi e tour operator italiani.

L’obiettivo è semplificare la gestione operativa e finanziaria degli operatori della travel Industry, attraverso un’unica interfaccia per gestire pratiche di viaggio, incassi e pagamenti.

“Con questa partnership portiamo il nostro ecosistema di pagamenti direttamente nel cuore operativo delle agenzie – dichiara Carlo Schiavon, co-founder e ceo di Sekurest – . L’integrazione con SferaNET è un passo decisivo per offrire soluzioni semplici, sicure e scalabili a chi vive ogni giorno le sfide del turismo organizzato”.

Roberto Saoncella