Sekurest e Worldpay lanciano le carte virtuali MWP per i pagamenti b2b

Verranno presentate nel corso di TTG Travel Experience a Rimini la nuove carte virtuali MWP destinate ai pagamenti b2b del settore travel e realizzate da Sekurest e Worldpay con il supporto di Mastercard Wholesale Program.

“Le carte virtuali MWP, emesse da Worldpay e distribuite tramite la piattaforma Sekurest Pay – si legge in una nota -, permettono ad agenzie di viaggi, tour operator e travel management companies di effettuare pagamenti singoli per voli, hotel, crociere, autonoleggi e altri servizi, garantendo protezione contro le frodi, trasparenza nei flussi di pagamento, compatibilità con i principali fornitori del settore, cashback vantaggioso e oltre 13 tipi di carte disponibili ed emissione in tempo reale e attivazione completamente digitale”.

“Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di proteggere e valorizzare la filiera del turismo — dichiara Carlo Schiavon, ceo Sekurest —. Le carte virtuali MWP non sono solo uno strumento di pagamento: sono un alleato strategico per gli operatori che vogliono crescere, innovare e offrire ai propri clienti un’esperienza sicura e fluida. Siamo orgogliosi di collaborare con Worldpay e Mastercard per introdurre questa soluzione nel mercato italiano”.