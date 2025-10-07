Con 198.900 turisti da gennaio ad agosto di quest’anno, pari al +33,4% sullo stesso periodo del 2024, il mercato italiano si conferma tra i più importanti per il Giappone. In particolare, con 41.100 visitatori, agosto 2025 ha fatto registrare un incremento del 18,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Forte di questi dati, l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese torna a TTG Travel Experience per rafforzare il dialogo con gli operatori del settore e presentare le direttrici strategiche della promozione turistica nell’anno di Expo Osaka 2025, che sta per concludersi. Tema guida delle attività promozionali 2025-2026 è Beauty of Japan, che propone itinerari alternativi alla scoperta di paesaggi naturali, tradizioni secolari e stili di vita locali.

Prosegue intanto la promozione della Golden Route, percorso classico che unisce le città più iconiche del Paese. E in linea con le nuove tendenze, grande attenzione è dedicata ai viaggi di avventura, al turismo lusso e al turismo slow. “Rinnoviamo la partecipazione a TTG Travel Experience sulla scia delle grandi soddisfazioni che l’Italia ci sta regalando - commenta Ken Toyoda, direttore esecutivo Italia per JNTO -. È innegabile il contributo degli attori del mercato italiano al successo della nostra destinazione, ed è a loro che va il mio invito a continuare a lavorare in sinergia”.