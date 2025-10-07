Intra Tours a Rimini con la programmazione 2026

Per i suoi 45 anni il dmc Intra Tours torna a TTG Travel Experience a Rimini per la presentazione delle anteprime di Capodanno e dei nuovi prodotti e programmi che animeranno la stagione 2026. Nato nel 1980 da Arturo Karaoglu, Intra Tours è sinonimo di Turchia per l’Italia.

“Il vostro paese è un mercato fondamentale per noi e quest'anno ci piace sottolineare il ritorno a casa di Ilhan Tumsa – ha dichiarato Karaoglu -, che segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo. Con risorse aggiuntive e una visione rinnovata, l’azienda punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza e ad ampliare l’offerta di servizi dedicati al vostro mercato”.