Mastercard e ‘I Borghi più belli d’Italia’ insieme per valorizzare il turismo nei piccoli centri

Mastercard e l’associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’ siglano una partnership per valorizzare il turismo esperienziale nei piccoli centri italiani, autentici scrigni di bellezza fuori dalle rotte tradizionali. Secondo le analisi Mastercard, nel 2025 i borghi hanno registrato un +7% di visitatori, con i tedeschi a rappresentare un terzo degli arrivi internazionali, seguiti da olandesi e britannici.

«Vogliamo sostenere le comunità locali e accelerare la digitalizzazione delle imprese, offrendo esperienze autentiche e priceless», ha dichiarato Luca Corti, country manager Mastercard Italia. Tra le proposte: un viaggio multisensoriale a Mezzano di Primiero (Trentino), una navigazione sul Lago del Turano con tappa a Castel di Tora (Lazio) e una scuola di cucina a Furore, sulla Costiera Amalfitana. «Un’iniziativa che contrasta lo spopolamento e rilancia le microeconomie locali», ha sottolineato Fiorello Primi, presidente dell’associazione.