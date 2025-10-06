“Vogliamo restituire agli agenti di viaggi l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro”. Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, sintetizza così l’obiettivo di Euphemia, marchio di Lab Travel, che ha scelto TTG Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato in esclusiva per supportare i personal voyager.

VoyaGO segna l’ingresso dell’IA nei processi operativi del gruppo. Frutto di un lungo percorso di ricerca e di investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Integrato nei sistemi gestionali Euphemia, l’assistente digitale dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai personal voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività.

La novità di VoyaGO si inserisce in una visione più ampia, volta a rafforzare il ruolo degli agli agenti di viaggi e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale. “Euphemia - prosegue Barroero - libera gli adv da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”.