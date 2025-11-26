Regno Unito, il rischio di un’impennata fiscale frena l’espansione di Gatwick

Il possibile aumento delle tasse sulle imprese del Regno Unito potrebbe affossare definitivamente il progetto della costruzione di una seconda pista all’aeroporto di Londra Gatwick. L’avvertimento arriva dall’amministratore delegato dello scalo, Steward Wingate, secondo il quale la prospettiva di alzare le imposte, presentata in queste ore nella dichiarazione di bilancio dalla cancelliera britannica, Rachel Reeves, rischia di compromettere la stessa strategia di crescita del Paese aumentando la pressione fiscale. “La nostra preoccupazione - ha aggiunto Wingate parlando all’agenzia di informazione Bloomberg - è che ci è stato fatto credere di doverci preparare a un aumento che potrebbe arrivare fino al 400%”.

Come riporta agenzianova.com l’espansione a Gatwick, autorizzata a settembre scorso dalla ministra dei Trasporti Heidi Alexander, dovrebbe consentire un aumento del numero dei voli nell’ordine di 100mila in più all’anno.