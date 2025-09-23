Gatwick, arriva il via libera alla seconda pista

Gatwick avrà la seconda pista. Il Governo ha dato il via libera al progetto che consentirà allo scalo di gestire oltre 100mila voli in più l’anno.

Come riporta ilsole24ore.com l’ok di Londra è arrivato prima della scadenza prevista, che era stata fissata a fine ottobre. Il costo del progetto sarà di 2,2 miliardi di sterline.

Grazie alle innovazioni, l’aeroporto di proprietà del gruppo francese Da Vinci arriverà a gestire 80 milioni di passeggeri. Gli interventi sullo scalo prevedono anche l’ampliamento di entrambi i terminal.

La seconda pista sarà utilizzata per gli aerei a fusoliera stretta e per i collegamenti a corto raggio.

L’insieme dei piani di espansione potrebbe durare dai 10 ai 15 anni, al termine dei quali l’aeroporto vedrà raddoppiare la propria capacità.