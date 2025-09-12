Wizz Air chiuderà la base di Vienna a marzo 2026

Vienna sotto la scure della razionalizzazione del network di Wizz Air. La compagnia aerea ha annunciato che a marzo del prossimo anno chiuderà la base nella capitale austriaca, aperta nel 2018 e arrivat a servire 28 rotte verso 20 paesi.

La decisione, come riporta travelmole.com è stata presa alla luce di una revisione strategica delle sue operazioni e dell’allocazione della flotta.

La chiusura vedrà due fasi: due aeromobili (e due rotte, quelle per Bilbao e Londra Gatwick) saranno ritirati il ​​26 ottobre 2025. I tre aeromobili rimanenti e le restanti rotte cesseranno le operazioni il 15 marzo 2026.

I motivi sarebbero da ricercarsi anche nei costi, aumentati notevolmente dall’apertura della base, e nella scelta di Wizz Air di concentrare lo sviluppo sui mercati chiave dell’Europa centrale e orientale, insieme alla spinta alle tariffe competitive.