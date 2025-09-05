Wizz air lancia il nuovo volo Torino-Chisinau

Wizz Air investe ancora sull’aeroporto di Torino. La compagnia aerea ha annunciato il lancio del nuovo volo tra il capoluogo piemontese e la capitale della Moldavia Chisinau.

Come afferma una nota dell’aeroporto sabaudo, i voli saranno operati a partire dal 13 dicembre 2025 con due frequenze settimanali; il piano prevede decolli ogni martedì e sabato. I biglietti sono già disponibil sui canali distributivi del vettore.

Salgono così a 8 le destinazioni collegate da Wizz Air a Torino nella stagione invernale 2025/26, grazie alle novità Budapest, Chișinău e Sofia.

“Anche grazie ai nuovi voli Wizz Air, la stagione Winter 2025/2026 promette numeri molto positivi - afferma Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -, con un totale di 22 nazioni collegate e oltre 65 rotte”.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, aggiunge: “Questa nuova rotta fa parte della nostra strategia di espansione internazionale, guidata dall’iniziativa Customer First Compass, che mira a offrire sempre più collegamenti e servizi innovativi per un’esperienza di viaggio eccellente e personalizzata.”