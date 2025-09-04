Wizz Air, due nuove rotte tra Italia e Macedonia del Nord

Dopo le altre tratte annunciate qualche settimana fa, prosegue l’espansione di Wizz Air in Italia: annunciati due nuovi collegamenti verso la Macedonia del Nord, da Napoli alla capitale Skopje e da Milan a Ohrid. Primi aerei pronti a partire dal 30 marzo 2026: tutti i voli saranno operati con moderni aeromobili Airbus A321neo.

Nello specifico, le nuove rotte includono tre voli a settimana per la tratta Napoli-Skopje e due voli a settimana per Milano-Ohrid, favorendo i long weekend e i ponti e presidiando quindi i giorni di lunedi e venerdi (potenzialmente in entrambi i sensi, visto la crescita registrata di turismo dai Balcani verso l’Italia).

Questo piano di espansione fa parte del progetto 'Customer First Compass’ di WizzAir, con investimenti pari a 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni, mirati a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi sempre più innovativi.

“Siamo orgogliosi di annunciare queste nuove rotte, che consolidano il nostro impegno a offrire collegamenti diretti e convenienti tra l’Italia e le dinamiche città europee - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Il mercato italiano è uno dei più importanti in Europa per noi. Tutto ciò è in perfetta armonia con il nostro slogan 'Let's WIZZ!'. Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e più di 220 rotte attive, l'Italia rimane il più grande mercato di Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, un risultato reso possibile dalla strategia del vettore incentrata sui principali aeroporti del Paese”.