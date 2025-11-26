Completati i lavori a Orio al Serio, investimento da 55 milioni

Sono stati completati i lavori di ampliamento e ammodernamento dell’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo. I lavori erano iniziati il 15 marzo 2024 e hanno visto un investimento complessivo di 55 milioni di euro, 41 dei quali destinati alle infrastrutture e 14 all’acquisto di macchine radiogene di ultima generazione.

Il nuovo terminal si sviluppa su due piani, su 7.500 mq, con 14 linee per i controlli di sicurezza dotate di tecnologie avanzate che permettono di mantenere nel bagaglio a mano liquidi fino a 2 litri e 9 gate per la lettura delle carte d’imbarco.

Ampliata anche la sala check-in con 30 nuove postazioni self check-in e il raddoppio degli spazi del sistema BHS per lo smistamento bagagli. Rinnovata anche l’area partenze extra-Schengen e l’area duty-free.