Ryanair, ripartono i collegamenti invernali tra Pescara e Bergamo

Riprendono per l’inverno i servizi di Ryanair tra Pescara e Milano Bergamo. La low cost ha ripristinato i voli sulla rotta, che sarà servita con 3 frequenze a settimana.

“Questa importante rotta invernale sarà operata tre volte a settimana, offrendo ai passeggeri italiani ancora più possibilità di scelta alle tariffe più basse per la stagione invernale”, spiega in una nota Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair.

La riapertura della rotta è figlia delle politiche di tassazione messe in atto dall’Abruzzo. “È una delle regioni italiane che ha ridotto i costi di accesso per diventare più competitiva, eliminando l’addizionale municipale - continua Francioni -. Grazie alla decisione lungimirante del presidente Marsilio e al lavoro del management di Saga, Ryanair ha introdotto nuove rotte da e per l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, tra cui il ripristino della rotta da e per Milano Bergamo, particolarmente apprezzata dai passeggeri che viaggiano per lavoro, business e studio tra l’Abruzzo e il Nord Italia. Allo stesso modo - conclude il manager -, abbiamo collaborato strettamente con Sacbo rafforzando ulteriormente il ruolo di Milano Bergamo come snodo strategico per il traffico legato al turismo e al business, sia a livello regionale che nazionale”.