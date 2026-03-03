Lo spazio aereo delle Seychelles è aperto e l’aeroporto di Mahé continua a ricevere voli commerciali di linea, mentre i servizi turistici, le strutture ricettive e le infrastrutture delle isole sono operative come di consueto. La connettività aerea è garantita con i mercati chiave in Europa, Africa e altri hub internazionali in tutto il mondo. Sebbene i collegamenti attraverso la regione del Medio Oriente rimangano al momento incerti, i viaggiatori possono comunque accedere alle Seychelles attraverso un’ampia gamma di rotte alternative. Sono inoltre in corso trattative per garantire ulteriori opzioni di volo da questi hub.

Ai viaggiatori che hanno già completato l’autorizzazione di viaggio ma hanno cambiato compagnia aerea si consiglia di aggiornare la domanda con i nuovi dettagli dell’itinerario. Gli aggiornamenti, come scrive eturbonews.com, possono essere effettuati tramite la chatbox ufficiale “Inizia il tuo viaggio alle Seychelles | Sistema di frontiera elettronico delle Seychelles - Sito web ufficiale del governo” (govtas.com) inserendo il numero di riferimento e caricando i nuovi biglietti aerei.

Si consiglia ai visitatori di verificare direttamente con la propria compagnia aerea o operatore di viaggio gli orari dei voli e le opzioni di itinerario più aggiornate. Per ulteriori informazioni i viaggiatori possono consultare le pagine social ufficiali della destinazione o il canale WhatsApp ufficiale del Dipartimento del Turismo.