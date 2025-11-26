Un tesserino digitale per le guide turistiche temporanee, ecco come richiederlo

Le guide turistiche temporanee ammesse nell’elenco nazionale del Mitur possono richiedere un tesserino digitale.
Il documento - che prevede un Qr code - dovrà essere esibito durante l’esercizio della professione insieme a un documento di identità.
Per ottenere il tesserino digitale, precisa il Ministero del Turismo in un avviso, è sufficiente collegarsi alla piattaforma Professioni Turistiche. I richiedenti dovranno effettuare l’accesso al proprio Profilo Guida presente nel portale e cliccare, all’interno della sezione ‘strumenti’, il pulsante ‘gestisci tesserino’. Qui verrà richiesto di indicare il periodo di riferimento all’interno del quale si intende esercitare la professione in Italia. Il periodo di esercizio non potrà superare i 20 giorni continuativi.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere agli indirizzi mail piattaformaguide@ministeroturismo.gov.it e professionituristiche@ministeroturismo.gov.it
