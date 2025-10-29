Dal Mitur 6 milioni per le isole minori

“Un investimento dal valore complessivo di 6 milioni di euro (nel triennio 2026/2028) improntato a potenziare la capacità amministrativa e gestionale”. Queste le risorse che il Ministero del Turismo metterà in campo per i Comuni interessati dal Ddl Isole Minori, approvato ieri in Consiglio dei Ministri. L’annuncio è arrivato nelle ore successive al varo in Cdm direttamente dalla titolare del Mitur, Daniela Santanchè.

Il dicastero, ha riferito in una nota il ministro, “sarà in prima linea per organizzare corsi di formazione mirati e specifici, replicabili e adattabili territorio per territorio, per i Comuni interessati”, affiancandoli “nel rafforzamento delle competenze e capacità per progettare iniziative turistiche, partecipare a bandi e mettere a terra progettualità turistiche”.

Il Mitur si impegnerà inoltre “per promuovere le isole minori a partire da una campagna che realizzeremo con grandi stazioni - anticipa Santanchè -. Un altro passo importante per l’integrazione, la diversificazione e l’arricchimento della nostra offerta turistica nazionale”.