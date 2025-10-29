Sas: Torino fra le 5 nuove rotte da Copenaghen

Cinque nuove mete invernali e due non stagionali in partenza da Copenaghen per Sas. La compagnia del Nord Europa introduce per la winter season voli dallo scalo danese a Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä e Torino più due collegamenti annuali su Vienna, con 2 frequenze giornaliere e su Tel Aviv, con 2 frequenza settimanali.

“Stiamo entrando nella prima stagione invernale con una configurazione di rete ottimizzata. I risultati sono chiari: maggiore connettività, orari migliori e offerte ancora più ricche per i nostri clienti nei paesi nordici e oltre – dice Henrik Winell, vice president network di Sas -. Con nuove destinazioni, rotte più estese e un servizio più frequente, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader nel Nord Europa”.

Grazie alla forte espansione estiva nel 2025, 19 delle rotte operate durante l'estate continueranno anche in inverno. Tra queste rientrano destinazioni nordiche come Billund e Turku, città europee come Budapest, Lione e Cracovia e voli intercontinentali per Seul e Toronto. Con il 40% di posti in più rispetto allo scorso inverno, il programma consente il 55% di destinazioni collegate in più e il 75% di possibilità di trasferimento in più tramite Copenaghen.