Guide turistiche, il 18 novembre le prove scritte per l’abilitazione

È fissata per martedì 18 novembre 2025 la prova scritta dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica. Lo comunica il Ministero del Turismo in una nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale.
“Una data - scrive il Mitur - che segna un ulteriore passo avanti nell’attuazione della riforma di una figura professionale che il Ministero del Turismo ritiene fondamentale per la crescita dell’intera industria nazionale”.
Le informazioni sulle sedi in cui si svolgeranno le prove, il calendario e le modalità di accesso all’esame saranno disponibili sul portale InPA del Ministero della Pubblica Amministrazione.
Per qualsiasi informazione o richiesta di supporto è possibile, invece, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica guideturistiche@formez.it.
Remo Vangelista