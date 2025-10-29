Club Med, richieste in aumento per i resort invernali

La montagna Club Med continua a macinare consensi. L’operatore, che negli ultimi anni ha puntato con decisione sul segmento montano anche nelle stagioni estive, registra un aumento del 26% delle prenotazioni per il prodotto neve nell’inverno 2025.

Resort più richiesti quelli di Pragelato Sestriere e di Saint Moritz, insieme a Club Med Serre Chevalier.

Parallelamente, per rispondere ai rincari generalizzati delle tariffe delle località sciistiche e alle contingenze economiche che hanno portato nel 2025 un milione di italiani a rinunciare alle vacanze sulla neve (dati Assoutenti), l’operatore rilancia e rafforza la sua formula Premium All Inclusive.

Tra i servizi inclusi nei pacchetti Premium All Inclusive, l’operatore propone skipass e lezioni di sci e snowboard di gruppo.