Si terrà il 19 novembre dalle 10 alle 17 il recruiting day di FH55 Hotels, il gruppo alberghiero che vanta quattro strutture: l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo Chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l’FH55 Grand Hotel Palatino a Roma, struttura che nel 2026 diventerà un 5 stelle lusso.

La giornata di lavori è stata organizzata al Centro Congressi dell’FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze e si aprirà con il convegno ‘Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità’, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli, presidente Ente Bilaterale Turismo Toscano, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti.

Le posizioni aperte

Parallelamente nella sala adiacente il recruiting day offrirà ai candidati l’occasione di incontrare aziende del settore e sostenere colloqui. Più di 100 le posizioni aperte in area Firenze e Roma tra personale di cucina, personale di sala ristorante e bar, housekeeping, personale ai piani, facchinaggio e manutenzione. Il gruppo è anche in cerca di personale di ricevimento (front office), booking, eventi e congressi, amministrazione e sales & marketing.

L’evento prevede colloqui diretti, orientamento professionale e supporto nella preparazione del curriculum vitae. L’ingresso è gratuito previa registrazione e si consiglia di portare più copie del CV. Oltre alle offerte del gruppo FH55 Hotels ci saranno anche quelle di Ebtt e del Centro Impiego dell’Area metropolitana.

Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al Centro Congressi dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio curriculum.