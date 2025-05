“Il cliente - ci spiega - non deve aver bisogno di chiedere alcunché. Dobbiamo esaudire i suoi desideri prima ancora che si manifestino in lui, ponendo un’attenzione maniacale a ogni singolo dettaglio”. Da qui la decisione di lanciare un impegnativo programma di investimenti culminato nel piano di restyling che ha interessato il Grand Hotel Palatino a Roma , a due passi dal Colosseo, fatto costruire da Innocenti nel 1968. Corposo l’investimento, pari a 20 milioni di euro , per un piano di lavori iniziato nell’inverno del 2023 e che si concluderà nella primavera del 2027 .

Da allora il gruppo FH55 Hotels è cresciuto con hotel d’alta gamma a Roma e in Toscana, ma l’obiettivo è rimasto lo stesso: innalzare ulteriormente gli standard , mantenendo la flessibilità necessaria per personalizzare sempre più l’idea del lusso. Un obiettivo che Claudio Catani , Vice President Operations del Gruppo FH55 Hotels, sintetizza in un concetto preciso: quello dell’ anticipatory service .

Parlavamo, prima, di dettagli che fanno la differenza: “Qualche esempio? Per venire incontro alle esigenze degli statunitensi al Palatino abbiamo camere con i King Size Texas, letti dalla larghezza di ben 240 cm, oppure i Wyoming King quadrati, di oltre 210 cm per lato. Ovviamente in tutte le aree ci sono prese americane e inglesi e nei bagni il doppio lavabo è di rigore. Le nostre camere, inoltre, sono di almeno 30 mq”.

Il Ristorante Serrae

E in tema di esperienze d’alta gamma il gruppo ha investito anche un milione di euro nella creazione di un ristorante fine dining: Il Ristorante Serrae Villa Fiesole, Stella Michelin nella Guida 2025, guidato dallo chef Antonello Sardi. “Lo abbiamo fato diventare un’unità operativa a se stante, sganciata dall’hotel ma ovviamente connessa alla struttura ricettiva la cui apertura, dapprima stagionale, è diventata annuale”.

Aperto da un anno, il nuovo ristorante sta ottenendo ottimi riscontri, così come gli altri asset in portafoglio: “Abbiamo chiuso il 2024 con ricavi e margine operativo a più 30% rispetto al pre-Covid, mentre rispetto al 2023 entrambi gli indicatori hanno registrato un incremento di 8 punti percentuali. A oggi - aggiunge Catani – siamo a un più 18% di ricavi su tutte le strutture”. Unico neo il rallentamento delle prenotazioni da parte della componente americana per luglio, agosto e settembre. “La booking window si è drasticamente ridotta - ammette Catani - a causa dell’incertezza economica e, per quanto riguarda Roma, della preoccupazione di trovare troppo caos a causa del Giubileo. I grandi eventi, si sa, spaventano un po’ i viaggiatori. Migliore, invece, la situazione dei mercati di vicinanza e di quelli nordeuropei”.