La Dolce Vita Orient Express lancia i primi itinerari dedicati agli amanti del golf in occasione degli Open d’Italia 2025, di cui è special partner.

Destinato a golfisti, appassionati e ai loro accompagnatori, il nuovo percorso, in partenza da ottobre 2025, amplia l’offerta del treno – già noto per otto itinerari attivi lungo la penisola – proponendo un viaggio dedicato ad alcuni campi d’Italia, sede di grandi tornei e incorniciati da paesaggi spettacolari.

L’itinerario Northern Greens, che attraverserà il Nord Italia, prenderà il via dal Marco Simone Golf & Country Club, sede della Ryder Cup 2023, con un’accoglienza nell’esclusiva La Dolce Vita Lounge della stazione Roma Ostiense e la partenza ufficiale del treno. Le tappe successive includeranno il Franciacorta Golf Club, il Royal Park I Roveri, l’Antognolla Golf Club o il Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort offrendo una combinazione di grandi campi, panorami da cartolina e ospitalità di eccellenza.

A novembre, l’esperienza si arricchirà con un secondo itinerario nel Centro-Sud Italia, Italian Swing, che toccherà il San Domenico Golf Club in Puglia, il The Club at Castiglion del Bosco in Toscana e l’Argentario Golf Club, unica struttura italiana PGA autorizzata.

Il progetto si rivolge a un pubblico internazionale e mira a rafforzare l’attrattività dell’Italia come destinazione golfistica d’eccellenza, unendo il fascino del viaggio in treno al richiamo di alcuni campi di golf del Paese.

L’itinerario sarà arricchito da momenti di approfondimento tecnico personalizzato e un servizio su misura per ogni ospite. Ogni tappa prevede accoglienza riservata, materiali esclusivi e pause gourmet sul green, per coniugare il piacere del gioco alla scoperta del territorio.