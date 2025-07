Oman Air diventa il 15esimo membro dell’alleanza oneworld

Oneworld arriva a quota 15 con l’ingresso di Oman Air nell’alleanza. Una new entry che consentirà alla compagine di rafforzare la presenza in Medio Oriente oltre che accedere a nuove opportunità di connessioni.

“Oman Air rappresenta un'importante occasione strategica e un prodotto e servizio di prim’ordine all'alleanza – spiega il chief execuitve officer di oneworld Nat Pieper -. Questa partnership apre nuove connessioni entusiasmanti per i nostri clienti, in particolare nel Golfo e nel Sud-Est asiatico, e rafforza la posizione di oneworld come l'alleanza premium per i viaggiatori internazionali”.

Oman Air, con il suo hub presso l'Aeroporto Internazionale di Muscat, serve 42 destinazioni in 22 paesi e territori. La compagnia aerea si connette ai principali hub dell'alleanza in tutto il mondo.