Santanchè: “A Roma il primo forum sul turismo Italia-Balcani”

Roma sarà teatro del primo forum Italia-Balcani in ambito turistico. Ad annunciarlo è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che conferma che l’evento, organizzato su iniziativa italiana, è in programma il 17 e 18 luglio.

“In coerenza con l’impegno del Governo Meloni a sostegno del processo di integrazione europea dei Balcani Occidentali, il forum permetterà di definire una strategia per rafforzare la cooperazione tra l’Italia e le nazioni della regione balcanica e adriatico-ionica attraverso il turismo - spiega il ministro -. In particolare, ci concentreremo sulla valorizzazione delle potenzialità e complementarità delle rispettive destinazioni, mettendo in rete le iniziative già attivate a livello regionale e identificando nuove linee di azione congiunte in sinergia tra istituzioni, mondo imprenditoriale e attori del settore. Il forum offrirà uno spazio di confronto su esperienze, strategie di promozione e opportunità di investimento, confermando il ruolo del turismo come ponte di reciproca conoscenza, sviluppo economico e sociale, e veicolo di pace”.