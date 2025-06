Terremoto a Napoli: stop ai treni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei alle 12:47 di oggi, lunedì 30 giugno. La scossa è stata avvertita anche a Napoli.

Nonostante al momento non si registrino danni a edifici o persone, è scattato il protocollo che prevede lo stop alla circolazione ferroviaria nell’aria interessata in via precauzionale. Regolari invece le partenze da Roma.

Come riporta ansa.it sono in corso i controlli per consentire il ripristino della circolazione.

Inoltre, è stata fermata anche la linea 2 della metropolitana di Napoli, oltre alle linee Cumana e Circumflegrea.