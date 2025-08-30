Inflazione in lieve calo ad agosto: +1,6%

Leggera flessione per l’inflazione ad agosto: secondo le stime preliminari dell’Istat l’indice si attesta a +01,% su base mensile e +1,6% su base annua, rispetto al +1,7% del mese precedente.

Il ‘carrello della spesa’ (ovvero l’indice che comprende solo i beni alimentari, per la cura della casa e della persona) segna invece un’accelerazione e passa da +3,2% e +3,5%.

La frenata dell’inflazione, come riporta ilsole24ore.com è legata soprattutto ai beni energetici (da +17,1% a +12,9%) e non regolamentati (da -5,2% a -5,9%), mentre crescono altre voli, tra cui quelle legate ai trasporti (da +3,3% a +3,5%).