Delta ripristina il volo giornaliero New York-Tel Aviv

Dopo la sospensione dei voli a maggio scorso riprenderanno lunedì 1° settembre i collegamenti giornalieri di Delta da New York a Tel Aviv. La tratta sarà operata con l’Airbus A330-900neo che offre quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.

“Nulla è più importante della sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio - afferma il vettore -. Delta sta monitorando costantemente l’evoluzione del contesto internazionale e valuta le operazioni sulla base delle linee guida sulla sicurezza e dei rapporti di intelligence”.

Sette i voli settimanali che collegheranno il Ben Gurion al JFK e, oltre a Delta, la rotta tra Tel Aviv e New York sarà servita da tre vettori: El Al, Arkia e United Airlines. Di parere opposto American Airlines, che ha deciso di interrompere il servizio.