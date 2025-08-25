Delta Air Lines rinnova la sua piattaforma dedicata ai clienti business e alle agenzie di viaggi. L’attuale portale Delta Professional sarà sostituito da “Delta Business site”, disponibile per le aziende entro fine anno e per le TMC nel 2026.

Sara Reid, responsabile innovazione vendite, spiega che il nuovo sito offrirà navigazione intuitiva, ricerca intelligente e un portafoglio centralizzato con gettoni fedeltà, punti omaggio e punti servizio. La dashboard raggrupperà informazioni chiave, contatti dell’account manager e documenti contrattuali, con accesso rapido al supporto in chat. La ricerca intelligente consentirà di trovare rapidamente dati e metriche aggiornate in base al periodo selezionato.

Parallelamente, Delta sta potenziando la New Distribution Capability (NDC) per collegare canali diretti e indiretti, includendo acquisto, prezzo, ordine, pagamento e annullamento, con test pilota aperti ai partner.