Delta aggiunge Madrid e Nizza da Boston e conferma Milano

Operazione Boston in casa Delta. Il vettore Usa, che lunedì prossimo chiuderà gli accordi con Ita Airways in seguito al passaggio sotto le ali di Lufthansa, metterà in campo due nuove destinazioni europee nella prossima programmazione estiva: Madrid e Nizza. Inoltre confermerà anche la programmazione stagionale su Barcellona e Milano Malpensa, destinazioni dove sono in programma anche un aumento dell’offerta.

Negli ultimi 25 anni, si legge su Simpleflying Delta ha incrementato sensibilmente la sua presenza a Boston, con l'elenco delle destinazioni che è salito costantemente da 25 due decenni fa a circa 70 oggi. L'elenco delle opzioni internazionali si estende su quattro continenti e ci sono 12 città europee nel programma per il 2026.

“Come pietra miliare della rete globale di Delta, Boston svolge un ruolo fondamentale nel collegare i nostri clienti al mondo – dice Paul Baldoni, svp of network planning -. Aggiungendo il servizio diretto per Madrid e Nizza, stiamo migliorando la nostra rete europea e continuando il nostro impegno a fornire un'esperienza di viaggio eccezionale dall'inizio alla fine”.