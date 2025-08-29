TTG Italia
Val Badia, un assistente virtuale contro l’overtourism

In Val Badia, un nuovo assistente turistico virtuale sta giocando un ruolo crescente a sostegno del turismo responsabile sul territorio.

Sviluppato dalla Cooperativa Turistica San Vigilio San Martin insieme a una startup locale fondata da due giovani del territorio, touristinfo.ai, strumento basato sull’intelligenza artificiale, non si limita a fornire consigli su sostenibilità, sicurezza e adattamento culturale, ma contribuisce attivamente a gestire i flussi turistici distribuendo gli ospiti in modo tale da godere appieno della natura senza comprometterla.

“Indirizzando i visitatori verso esperienze diffuse - evidenzia Carlo Runggaldier, ceo Cooperativa Turistica San Vigilio San Martin - , scoraggiando la rincorsa ai soli hotspot e promuovendo spostamenti minimi, favorisce una vacanza più rilassata, radicata nella destinazione, e rafforza la nostra visione di turismo armonico, equilibrato e rispettoso”.

