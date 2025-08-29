Parte lunedì prossimo da Milano la nuova serie di giornate di recruiting di Emirates, che a settembre prevede sei open day di selezione di nuovo personale di bordo. Oltre al capoluogo lombardo, le città coinvolte sono Venezia, Cagliari, Roma, Sorrento e Napoli.

A Venezia la giornata sarà il 3 settembre, mentre gli appuntamenti organizzati a Roma saranno due, il 15 e il 30 settembre. A Sorrento l’appuntamento è fissato per il 17 settembre e a Napoli per il 28.

Nel 2024 il team di recruiting di Emirates ha ospitato eventi e giornate dedicate alla ricerca di personale di bordo in più di 460 città nel mondo, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell’equipaggio di cabina. A oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 24.500 membri, tra cui più di 860 italiani.

Obiettivi e benefit

L’obiettivo di questa grande campagna a livello mondiale è di aggiungere, entro la fine di quest’anno, 17.300 nuovi membri al team con 350 posizioni diverse.

La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere una carriera in giro per il mondo.

Tutto l’equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello nella struttura all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai. Tra i benefit inclusi nel pacchetto di lavoro uno stipendio esente da imposte, un alloggio fornito dalla compagnia, il trasporto da e verso l’aeroporto, un’ottima copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai.