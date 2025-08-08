Dal 1° ottobre l’uso di qualsiasi tipo di power bank sarà vietato a bordo dei voli Emirates. La compagnia aerea non consentirà più l’utilizzo del dispositivo per caricare altri device, né la sua ricarica attraverso l’alimentazione dell’aereo.

Sarà comunque consentito ai passeggeri il trasporto a bordo di un solo power bank, a patto che vengano rispettate alcune condizioni.

Le disposizioni

Le nuove disposizioni prevedono che il dispositivo abbia una capacità inferiore a 100 Wh e che questa sia riportata in modo visibile sul device. I power bank non potranno essere riposti nei vani portaoggetti superiori e dovranno essere collocati nella tasca del sedile o in una borsa posizionata sotto il sedile di fronte; non saranno inoltre ammessi nel bagaglio registrato (norma già in vigore).

Le misure saranno introdotte per ridurre i rischi a bordo, dopo l’incremento degli incidenti legati alle batterie al litio nell’aviazione.